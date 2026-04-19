Piattaforma Angela Angelina Ancisi LpRa attacca | Dismissione esclusa promesse tradite

Una recente comunicazione segnala che la società energetica ha deciso di dismettere alcune piattaforme di estrazione di gas nel mare Adriatico, ma ha escluso quella chiamata Angela Angelina. Questa piattaforma si trova a circa due chilometri dalla costa di Lido di Dante e si estende fino a cinque chilometri nell’entroterra. La notizia ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti locali e associazioni, che criticano la decisione e accusano promesse non mantenute.

"La notizia che Eni ha avviato la dismissione delle piattaforme per l’estrazione di gas a nord del mare Adriatico, escludendo però l’Angela Angelina, che, posta ad appena due chilometri dalla costa di Lido di Dante, si estende nel suo entroterra fino a 5 chilometri. La concessione scadrà nel 2027.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ancisi (LpRa) attacca il Comune sulle Ztl: "Nuove regole totalmente illegittime"Il consigliere d'opposizione ipotizza anche il reato di “falso ideologico” e invita la Giunta ad annullare la delibera sulle Ztl per evitare... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Angela-Angelina, Ancisi attacca: Impegno tradito, piattaforma ancora attiva. A rischio Lido di Dante e Lido Adriano; Volley: Fenix Energia inarrestabile: colpo a Gabicce e quarta vittoria di fila. Angela Angelina ha effetti negativi sulla costa: va chiusaI temi legati all’energia continuano ad attirare l’attenzione di partiti e movimenti che fanno parte della coalizione di centrosinistra. Ravenna Coraggiosa ha infatti chiesto la chiusura della ... ilrestodelcarlino.it Angela Angelina, lo stop con garanzie. Gli equilibrismi dentro il campo larghissimoLa coalizione-Barattoni, benché in via di definizione, ha già un suo perimetro di campo largo: dal palco il candidato ringrazia uno per uno gli alleati nella corsa a Palazzo Merlato: Pd, Pri, ... ilrestodelcarlino.it Si tratta di strutture legate a giacimenti ormai esauriti e non riutilizzabili. Saranno rimosse PC-73, Azalea A, Regina 1 e Armida 1, non l’Angela Angelina. - facebook.com facebook