Un uomo di 24 anni di origine egiziana è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio. L’arresto è avvenuto in relazione a un episodio di sangue fuori da una discoteca. La polizia ha fermato il giovane dopo aver raccolto le prove sul luogo dell’incidente. Attualmente si trova in carcere in attesa di ulteriori sviluppi.

Un 24enne di origine egiziana, pregiudicato, è stato arrestato per tentato omicidio dalla Polizia. Il giovane è ritenuto essere il presunto autore di un tentato omicidio avvenuto il 12 gennaio 2025 nei pressi della discoteca No Space di Brescia, dove l’egiziano ha ferito un uomo nel corso di una rissa. La vittima, condotta in ospedale in prognosi riservata a seguito della copiosa perdita di sangue, ha avuto lesioni gravi, che non sono ancora guarite. Quattro complici dell’egiziano sono stati fermati a marzo del 2025. I quattro, difatti, sono stati ritenuti responsabili a diverso titolo dei reati di tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravate, rissa, violenza privata, danneggiamento nonché porto abusivo di armi, commessi in provincia tra il 29 giugno 2024 ed il 14 gennaio 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sangue fuori dalla discoteca. Ventiquattrenne in carcere

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