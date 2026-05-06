Nella notte del primo maggio, nei pressi della discoteca ‘Le Cupole’ di Castel Bolognese, si è verificata un’aggressione violenta. Due minori sono stati arrestati dalle forze dell’ordine in seguito all’intervento sul luogo. Le autorità hanno condotto le operazioni per ricostruire l’accaduto e assicurare i responsabili alle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato attenzione tra la popolazione locale.

Violenta aggressione la notte del primo maggio nei pressi della discoteca ‘Le Cupole’ di Castel Bolognese. Qui i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Faenza e i colleghi della Stazione di Castel Bolognese, insieme agli agenti delle Volanti del Commissariato di polizia manfredo, hanno arrestato due minorenni residenti nel Faentino. Era passata mezzanotte quando tra i due giovanissimi, noti alle forze dell’ordine per diversi reati contro la persona e il patrimonio, e due ultratrentenni si è innescato un diverbio all’interno del locale. Pare che ad accendere la scintilla sia stato uno sguardo storto o uno spintone. Fatto sta che i quattro si sono ritrovati fuori dalla discoteca e i due minorenni si sono scagliati contro i due ultratrentenni e hanno iniziato a colpirli con violenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione fuori dalla discoteca: minori arrestati

Il racconto di un ragazzo a Crans Montana: «Ero in quel bar il giorno prima e non ho visto né est...

Notizie correlate

Benevento: otto giovani arrestati per la violenta aggressione fuori dalla discoteca XUÈ di MontesarchioAzienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”, inaugura il Concilia Point a Baronissi, un nuovo polo per l’occupazione femminile e il supporto alle...

Sparatoria ad Agnano fuori dalla discoteca: 3 arrestati per tentato omicidio di un minorenneDue maggiorenni e un minorenne raggiunti da ordinanze di custodia cautelare per l'agguato avvenuto ad Agnano lo scorso 2 novembre.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Aggressione fuori dalla discoteca: minori arrestati; Accoltellamento fuori dalla discoteca a Sarno: arrestati due minorenni per tentato omicidio; Tentato omicidio dopo una rissa fuori da una discoteca: arrestati due minorenni nel salernitano; Santa Margherita, lite fuori dalla discoteca: giovane lombardo aggredito.

Sarno, tentato omicidio tra minorenni fuori dalla discoteca: due ragazzi finiscono in comunitàStampaA Sarno i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di due minorenni, indagati per tentato omicidio in concorso ai danni di due coetanei. Il ... salernonotizie.it

Tentato omicidio dopo una rissa fuori da una discoteca: arrestati due minorenni nel salernitanoSvolta nelle indagini sull'aggressione fuori a un noto locale di Sarno: eseguiti due arresti. Chiusa la discoteca dai Carabinieri. Leggi i dettagli ... infocilento.it

Violenta aggressione fuori da un locale: arrestati due minorenni x.com

LaC News24. . La piccola Maria Luce fuori pericolo dopo la tragedia di Catanzaro e l'aggressione a un dirigente comunale di Vibo Valentia tra i principali titoli del nostro tg. Appuntamento alle 13,30 su LaC Tv - facebook.com facebook