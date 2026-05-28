Sangue a bordo degli elicotteri del 118 | così in un anno sono state salvate 105 vite c' è anche la prof di Trescore

Nel corso di un anno, gli elicotteri del 118 in Lombardia hanno trasportato sangue e plasma, contribuendo a salvare 105 persone. Tra i pazienti ci sono anche studenti e insegnanti, come una docente di Trescore. I trasporti sono gestiti dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, che coordina le operazioni di soccorso con il supporto di elisoccorsi. I volumi di sangue trasportati hanno permesso interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Il sangue e il plasma trasportati a bordo degli elisoccorsi lombardi, gestiti dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), hanno contribuito a salvare 105 vite in un anno. Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, traccia il bilancio del progetto Blood on Board, introdotto esattamente. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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