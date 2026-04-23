Gioco d' azzardo | in provincia di Sondrio spesi 75 milioni di euro in un anno

Nel rapporto pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze si evidenzia che in provincia di Sondrio sono stati spesi circa 75 milioni di euro nel settore dei giochi pubblici durante l'ultimo anno. Il documento, riferito al 2025, fornisce dati dettagliati sui consumi e le attività legate al gioco in diverse aree del paese, suddividendo le cifre per province e regioni. L'analisi si basa su dati ufficiali e aggiornati forniti dal settore.

E’ stata pubblicata dal MEF la Relazione sul settore dei Giochi Pubblici per l’anno 2025. Il documento - riporta l'agenzia Agimeg - contiene tutti i dati e i numeri relativi al settore del gioco pubblico in Italia, divisi per province e per regione.La provincia di SondrioIn provincia di Sondrio.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Gioco d’azzardo, la provincia di Piacenza prima in regione: spesi 2.837 euro a testaLa provincia di Piacenza, sorpassando Bologna, diventa prima in Regione per quanto ogni cittadino maggiorenne ha giocato nel 2024. Leggi anche: Gioco d’azzardo, numeri record. Spesi 25 milioni nel 2024: quasi duemila euro a persona Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Studio GAPS Piemonte sulla diffusione del gioco d’azzardo; Esplode il gioco d’azzardo, la politica è complice; Gioco d’azzardo: a Roma è ancora record; Lamezia, La Vita in gioco: percorso di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo al Liceo Galilei. Contro il gioco d’azzardo: Tanti negozi aderisconoSono quasi 60 gli esercenti che sul territorio hanno accettato di contribuire. La sindaca: Questa campagna è un passo importante per la nostra comunità . lanazione.it Gioco d'azzardo in crescita nelle Marche, in un anno spesi 4 miliardiNel 2025 si è giocato d'azzardo nelle Marche una cifra pari a 4.002.745.685 (+7% sul 2024, 3.813.334.632 euro), secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Economia elaborati da Libera. In media nelle ... ansa.it MONTI: “NAPOLI, PROPOSTA POVERTÀ. ESPERIMENTO FALLITO” Analisi diretta e senza sconti quella di Gianluca Monti a Il Bello del Calcio su Televomero, con un focus chiaro su gioco, identità e scelte tecniche. “Se hai staccato mentalmente sotto l’aspett - facebook.com facebook Nella calda Bergamo, grinta, concentrazione, gioco, resistenza, nei 120 e più minuti e un gran ragno con il n. 40 tra i pali che para ben 4 rigori. Umili, subito cuore e testa come stasera, pensando al 13 maggio. #sslazio #ssl #ssl1900 #calcio #serieA #CoppaIta x.com