Il cuore grande di Montesacro Così in dieci anni sono state salvate centinaia di mamme e bambini

Da dieci anni il punto Salvamamme di Montesacro offre supporto a mamme e bambini della zona. In questo periodo, sono state assistite centinaia di donne e bambini, grazie a un servizio che si concentra sull’aiuto pratico e immediato. Il centro, nato come filiale del punto centrale di via Ramazzini, ha consolidato la sua presenza nel quartiere, diventando un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà.

Dieci anni. Tanti ne sono passati dall’apertura del punto Salvamamme di Montesacro, all’epoca unica costola territoriale di quello centrale con sede in via Ramazzini. Un luogo di sostegno e supporto per mamme e bambini piccoli che lì, in via Rovetta, possono trovare abbigliamento, generi.🔗 Leggi su Romatoday.it In Sicilia e in Sardegna centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di esondazioniUn ciclone che si è sviluppato tra il Nord Africa e il canale di Sicilia ha portato piogge abbondanti e raffiche di vento molto forti In Sicilia e... “Così il cuore ha ripreso a battere”. Arezzo, tre vite salvate in pochi giorniArezzo, 9 aprile 2026 – Tre vite salvate grazie alla tempestività degli interventi, alla disponibilità e all’utilizzo dei defibrillatori automatici...