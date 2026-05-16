Durante un colloquio con l’insegnante, un ragazzino ha rivelato di non festeggiare la festa del papà perché suo padre lo picchiava e si comportava in modo cattivo. La confessione ha portato alla scoperta di violenze domestiche che coinvolgevano anche i fratelli, con la madre presente ma senza intervenire. Il bambino, che si alzava alle 5:30 ogni giorno per andare in stalla, ha mostrato segni di lesioni che testimoniano le aggressioni subite.

Il bimbo doveva alzarsi alle 5 e 30 del mattino, dare da mangiare agli ovini dell'allevamento, e tornare poi in stalla dopo la scuola, spesso non riuscendo a fare i compiti. Ogni dimenticanza o tentativo di essere sollevato dal lavoro finivano con percosse e bestemmie. Questo il quadro appurato poi dagli inquirenti. Le parole del bimbo hanno subito fatto scattare la procedura protetta, il minorenne è stato ascoltato dalle forze dell'ordine che hanno iniziato le indagini. Sono state due telecamere messe in cucina e soggiorno a confermare i racconti del ragazzino. Non solo il padre, spesso il ragazzino riceveva spunti e botte dai fratelli maggiori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La prof gli chiede della festa del papà, lui piange e racconta: «Non festeggio perché mi picchia ed è cattivo». Così sono state scoperte le violenze

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married a broke stranger to spite my family! but he treats me like a queen every day.

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Eh ma sputtanati è così Un mezzo ciclista, mezzo prof, mezzO uomo. x.com