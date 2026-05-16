La prof gli chiede della festa del papà lui piange e racconta | Non festeggio perché mi picchia ed è cattivo Così sono state scoperte le violenze
Durante un colloquio con l’insegnante, un ragazzino ha rivelato di non festeggiare la festa del papà perché suo padre lo picchiava e si comportava in modo cattivo. La confessione ha portato alla scoperta di violenze domestiche che coinvolgevano anche i fratelli, con la madre presente ma senza intervenire. Il bambino, che si alzava alle 5:30 ogni giorno per andare in stalla, ha mostrato segni di lesioni che testimoniano le aggressioni subite.
Il bimbo doveva alzarsi alle 5 e 30 del mattino, dare da mangiare agli ovini dell'allevamento, e tornare poi in stalla dopo la scuola, spesso non riuscendo a fare i compiti. Ogni dimenticanza o tentativo di essere sollevato dal lavoro finivano con percosse e bestemmie. Questo il quadro appurato poi dagli inquirenti. Le parole del bimbo hanno subito fatto scattare la procedura protetta, il minorenne è stato ascoltato dalle forze dell'ordine che hanno iniziato le indagini. Sono state due telecamere messe in cucina e soggiorno a confermare i racconti del ragazzino. Non solo il padre, spesso il ragazzino riceveva spunti e botte dai fratelli maggiori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
married a broke stranger to spite my family! but he treats me like a queen every day.
Sullo stesso argomento
La prof gli chiede della festa del papà, lui scoppia a piangere e si salva. A casa viveva come uno schiavo: la stalla da pulire e le violenzeUna domanda a scuola sulla festa del papà ha rivelato anni di abusi, psicologici e fisici, ai danni di un bambino di 12 anni.
“Come uno schiavo…”. Prof chiede della festa del papà, lui scoppia in lacrime: cosa gli facevano a casaCi sono silenzi che pesano molto più delle parole e ci sono sguardi, tra i banchi di scuola, che nascondono universi di sofferenza rimasti a lungo...
Sei in terza media, è primavera e fuori c'è già il sole caldo. In classe c'è la supplente, l'ennesima dall'inizio dell'anno. Ti dice di studiare, ti chiede di fare cose. Ogni volta che arriva uno nuovo prof dice cose diverse da quello precedente. Ormai è così ovunque. facebook
Eh ma sputtanati è così Un mezzo ciclista, mezzo prof, mezzO uomo. x.com