sangiovannese tra attese per il centenario e omaggi alla storia

La Sangiovannese si avvicina al centenario con un rinnovato entusiasmo dopo un periodo di difficoltà. La società sta organizzando eventi e iniziative per celebrare il traguardo, coinvolgendo i tifosi e ricordando la storia del club. La stagione si sta concludendo con segnali di ripresa, mentre si preparano i festeggiamenti ufficiali. La squadra sta lavorando per rafforzare la propria posizione in vista dell’anno speciale.

Arezzo, 28 maggio 2026 – Da un momento di difficoltà a un rinnovato entusiasmo che sembra ormai tangibile: è questo il clima che si respira attorno alla Sangiovannese, in un periodo che accompagna la società verso l’anno del centenario. A San Giovanni Valdarno si alimentano infatti desideri di rivincita e nuove ambizioni sportive, con la dirigenza che ha iniziato a muovere passi significativi sul piano tecnico e organizzativo. In questa direzione si inseriscono gli arrivi del direttore sportivo Bicchierai e dell’allenatore Magrini, considerati dalla società innesti di grande spessore e chiari segnali della volontà di tornare a recitare un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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