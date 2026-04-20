Il lago d’Iseo celebra il centenario de La Capitanio 1926 | due giorni di eventi tra storia cultura e navigazione

Il lago d’Iseo si appresta a festeggiare il centenario della motonave La Capitanio 1926 con due giorni di eventi dedicati alla storia e alla cultura locale. La nave, simbolo della tradizione nautica della zona, compie cento anni di servizio quest’anno. L’iniziativa si svolgerà a Lovere, coinvolgendo attivamente la comunità e gli appassionati di navigazione storica. Sono previsti momenti di approfondimento e iniziative legate alla lunga vita della motonave.

Lovere. Il Lago d’Iseo si prepara a celebrare uno dei simboli più rappresentativi della propria storia nautica: La Capitanio 1926, la storica motonave che quest’anno raggiunge il prestigioso traguardo dei 100 anni di navigazione. Sabato 2 maggio e domenica 3 maggio 2026, Lovere ospiterà “La Capitanio 1926 – Il Centenario. Navigare in 100 anni di storia”, il grande evento pubblico promosso dall’Associazione La Capitanio 1926 APS, in collaborazione con il Consiglio di Regione Lombardia, La Provincia di Bergamo, Comune di Lovere, l’Accademia Tadini, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, l’ASI – Automotoclub Storico Italiano e numerosi partner istituzionali e culturali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

È primavera, potenziata la navigazione sul Lago d’Iseo. E il nuovo sito è più chiaro e completoUn sito più chiaro e più facile da consultare e che, soprattutto, consente di capire quali sono gli orari utili per muoversi in battello, tramite il...

L’Enciclopedia Treccani celebra il centenario: a Palermo il convegno “Quando la cultura scrive la storia”Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Interverranno il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Netflix cerca comparse tra la gente del Sebino; Film Netflix sul lago d’Iseo: via ai casting per comparse e attori; Un film da Oscar sul Sebino: casting per 400 comparse; Sessa Marine riparte dal Lago d’Iseo: nuova proprietà, Key Largo 25 e strategia industriale.

Il lago d’Iseo celebra il centenario de La Capitanio 1926: due giorni di eventi tra storia, cultura e navigazioneIl 2 e 3 maggio a Lovere il grande evento per i 100 anni della storica motonave simbolo del Sebino Lovere. Il Lago d’Iseo si prepara a celebrare uno dei simboli più rappresentativi della propria stori ... bergamonews.it

Film Netflix sul lago d’Iseo: via ai casting per comparse e attoriSarà probabilmente un caper movie del regista premio Oscar Daniel Roher: appuntamento il 22 e 23 aprile a Tavernola Bergamasca ... giornaledibrescia.it

Riva di Solto (BG) Lago D'Iseo - facebook.com facebook