Un itinerario tra storia e architettura | inaugurato a Predappio il nuovo Museo Urbano il pannelli multimediali e Qr code per il centenario

Sabato si è svolta a Predappio una visita guidata per l'apertura del nuovo Museo Urbano, che si trova nel centro della città. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto esplorare i pannelli multimediali e i QR code installati all’interno, strumenti che offrono informazioni sulla storia e sull’architettura locali. L’inaugurazione è stata dedicata al centenario, attirando numerosi interessati alla cultura e al patrimonio della zona.

Ha destato grande interesse la presentazione al pubblico del nuovo Museo Urbano di Predappio, illustrato nel corso della visita guidata che si è svolta sabato. A partecipare all’inaugurazione del percorso rinnovato e alla passeggiata condotta dal professor Ulisse Tramonti è stato, infatti, un.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nuovo volto per il Museo Urbano di Predappio: alla scoperta dell'itinerario rinnovato e ampliato con una visita guidata L’architettura che “disegna i sogni”, Tullio Zini racconta il binomio tra pedagogia e spazio urbanoL’architetto modenese Tullio Zini racconta il binomio tra pedagogia e spazio urbano in un incontro aperto alla città, presentando il suo libro "Il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Palazzo Maffei Casa Museo: arte e storia insieme nel cuore di Verona; 2779esimo Natale di Roma: il programma completo delle iniziative culturali gratuite; Natale di Roma: per il 21 aprile, quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e visite guidate; Roma compie 2.779 anni: gli eventi per il Natale di Roma 2026. Natura, storia e cammini culturali: torna da Museo a MuseoTorna in provincia di Grosseto la rassegna Da Museo a Museo: primi appuntamenti a Orbetello, Scarlino e Gavorrano ... grossetonotizie.com Tra fede, scienza ed arte, la storia della cera in Toscana. In una mostra e un itinerario a temaIn Toscana esiste una materia che ha saputo attraversare secoli e linguaggi, trasformandosi da strumento di fede a oggetto d’arte, da mezzo di conoscenza scientifica a simbolo di luce e rinascita. È ... repubblica.it Il Museo Urbano di Predappio ha un volto nuovo. Il percorso, rinnovato e ampliato, costituisce una guida alla visita delle numerose e significative testimonianze architettoniche e artistiche del Ventennio che sorgono nella cittadina e rappresenta uno strumento - facebook.com facebook