San Sebastiano al Vesuvio in festa per la processione del 31 maggio

Notizia in breve

Il 23 maggio, le reliquie del santo sono state portate nella città di San Sebastiano al Vesuvio. Il 31 maggio si è svolta una processione in occasione di questa occasione religiosa. La comunità ha partecipato alla manifestazione pubblica, che ha coinvolto i fedeli locali. La processione si è svolta lungo un percorso stabilito, con soste e preghiere lungo il tragitto.