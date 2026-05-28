San Sebastiano al Vesuvio in festa per la processione del 31 maggio
Il 23 maggio, le reliquie del santo sono state portate nella città di San Sebastiano al Vesuvio. Il 31 maggio si è svolta una processione in occasione di questa occasione religiosa. La comunità ha partecipato alla manifestazione pubblica, che ha coinvolto i fedeli locali. La processione si è svolta lungo un percorso stabilito, con soste e preghiere lungo il tragitto.
La comunità di San Sebastiano al Vesuvio sta vivendo un momento straordinario. Lo scorso 23 maggio, infatti, in città sono arrivate le reliquie del santo che le dà il nome. Custodite nel Santuario diocesano dedicato, alle pendici del Vesuvio, avrebbero dovuto restarvi fino al 31 maggio, giorno di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
FESTEGGIAMENTI SAN SEBASTIANO ACIREALE 2026 arrivo in piazza Guglielmo Marconi (Ex Pescheria)
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