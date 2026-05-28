San Salvatore Telesino | studenti alla scoperta dello Struppolo

Notizia in breve

Gli studenti di San Salvatore Telesino hanno visitato l’Abbazia Benedettina e partecipato a un laboratorio dedicato allo Struppolo. La giornata includeva una visita guidata all’antico complesso religioso e attività pratiche sulla pianta, nota per le sue proprietà tradizionali. Sono stati coinvolti in incontri educativi e dimostrazioni sul suo utilizzo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi delle scuole locali, interessati a conoscere il patrimonio culturale e botanico del territorio.