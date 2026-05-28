San Salvatore Telesino | studenti alla scoperta dello Struppolo
Gli studenti di San Salvatore Telesino hanno visitato l’Abbazia Benedettina e partecipato a un laboratorio dedicato allo Struppolo. La giornata includeva una visita guidata all’antico complesso religioso e attività pratiche sulla pianta, nota per le sue proprietà tradizionali. Sono stati coinvolti in incontri educativi e dimostrazioni sul suo utilizzo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi delle scuole locali, interessati a conoscere il patrimonio culturale e botanico del territorio.
Pochi giorni fa la splendida Abbazia Benedettina del Santo Salvatore di San Salvatore Telesino ha accolto circa 50 alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “J.F. Kennedy” di Cusano Mutri, accompagnati dalle insegnanti, nell’ambito del progetto “Un P.A.T. nel piatto”, promosso dall’ASL Benevento, guidata dal Direttore Generale Tiziana Spinosa e curato dalle dottoresse Olga Landi e Flavia Di Giambattista. “Accogliere i bambini e accompagnarli alla scoperta delle nostre tradizioni rappresenta una delle missioni più importanti della Pro Loco – ha dichiarato il presidente della Pro Loco San Salvatore Telesino, Egidio Cappella –. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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