La Festa dello Struppolo di San Salvatore Telesino protagonista alle Sagre di Qualità UNPLI

A San Salvatore Telesino si svolge la Festa dello Struppolo, evento che fa parte delle Sagre di Qualità promosse da UNPLI, l'Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. La manifestazione attira ogni anno numerosi visitatori e si inserisce nel calendario delle principali iniziative enogastronomiche e culturali del paese. Nei prossimi giorni si terrà anche la cerimonia di premiazione nazionale delle Sagre di Qualità, prevista a Roma, che coinvolge alcune delle più apprezzate manifestazioni italiane.

Tempo di lettura: 2 minuti Cresce l’attesa per la cerimonia di premiazione nazionale delle Sagre di Qualità, promossa da UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, che anche quest’anno riunirà a Roma alcune delle migliori manifestazioni enogastronomiche e tradizionali d’Italia. Le Pro Loco vincitrici si incontreranno il 15 marzo presso l’Ergife Palace Hotel per un primo grande evento di celebrazione insieme a rappresentanti istituzionali, ospiti e protagonisti del mondo delle Pro Loco. Il giorno successivo, 16 marzo, i riconoscimenti saranno consegnati in una prestigiosa sede istituzionale, il Senato della Repubblica, dove si terrà la cerimonia ufficiale dedicata alle eccellenze delle sagre italiane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

