Lo Struppolo di San Salvatore Telesino protagonista alle Sagre di Qualità UNPLI

Lo Struppolo di San Salvatore Telesino sarà protagonista alle Sagre di Qualità UNPLI, evento dedicato alla promozione delle eccellenze gastronomiche italiane. La cerimonia di premiazione si terrà il 15 e 16 marzo a Roma, con la partecipazione di rappresentanti di UNPLI e del Senato della Repubblica. Durante l’evento verranno riconosciuti i produttori e i territori che si sono distinti per la qualità delle loro tradizioni culinarie.

Le Pro Loco vincitrici si incontreranno il 15 marzo presso l'Ergife Palace Hotel per un primo evento di celebrazione con rappresentanti istituzionali, ospiti e protagonisti del mondo delle Pro Loco. Il giorno successivo, il 16 marzo, i riconoscimenti saranno consegnati presso il Senato della Repubblica, sede della cerimonia ufficiale dedicata alle eccellenze delle sagre italiane. Il punteggio ottenuto ha confermato l'elevato livello organizzativo della manifestazione: solo alcune piccole disattenzioni in pochi stand non hanno permesso di entrare tra le primissime sagre di qualità a livello nazionale. Resta comunque un traguardo significativo, che proietta la Festa dello Struppolo su un palcoscenico nazionale, aprendo nuove prospettive di crescita e visibilità per l'intero territorio.