San Pier Niceto al via il consolidamento della contrada Ringa | lavori contro il rischio frane

Da messinatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di consolidamento della contrada Ringa a San Pier Niceto, nel Messinese. L’intervento riguarda la messa in sicurezza dell’abitato contro il rischio di frane. Le operazioni prevedono il rafforzamento delle strutture e interventi di stabilizzazione del terreno. La fase di lavoro è stata avviata dopo l’approvazione dei progetti e il finanziamento dedicato. La durata stimata dei lavori non è ancora stata comunicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Possono partire i lavori di messa in sicurezza e consolidamento dell’abitato di contrada Ringa, nel territorio di San Pier Niceto, nel Messinese.La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e diretta da Sergio Tumminello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Frane, in gara i lavori per la sicurezza di contrada Chiaromonte a San Salvatore di FitaliaSono stati avviati i lavori per mettere in sicurezza la contrada Chiaromonte a San Salvatore di Fitalia, a seguito di diverse frane che si sono...

Marostica: al via i lavori per bloccare il rischio di nuove franeA Marostica sono iniziati i lavori di consolidamento idraulico nella zona collinare per prevenire il rischio di nuove frane.

Temi più discussi: A Castelbuono torna l'Infiorata, nel borgo madonita anche le sacre reliquie di San Francesco d’Assisi; Tabellino partita Garden Club Messina vs Cantera Futbol S. Stefano Di Briga; Messina, il vescovo ausiliare Don Cesare Di Pietro nominato nuova guida della diocesi Locri-Gerace; Un gigante dai piedi d'argilla: ecco come l'amministrazione Basile ha perso oltre mezzo miliardo di euro di fondi pubblici.

san pier niceto san pier niceto alFrane, al via i lavori di messa in sicurezza di contrada Ringa a San Pier Niceto FOTOPuò partire il consolidamento dell’abitato di contrada Ringa a San Pier Niceto, nel Messinese . La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico , ... messina.gazzettadelsud.it

san pier niceto san pier niceto alMeteo San Pier Niceto OggiA San Pier Niceto oggi sarà una giornata prevalentemente serena. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 25°C, la minima di 17°C alle ore 5. I venti s ... ilmeteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web