San Pier Niceto al via il consolidamento della contrada Ringa | lavori contro il rischio frane
Sono iniziati i lavori di consolidamento della contrada Ringa a San Pier Niceto, nel Messinese. L’intervento riguarda la messa in sicurezza dell’abitato contro il rischio di frane. Le operazioni prevedono il rafforzamento delle strutture e interventi di stabilizzazione del terreno. La fase di lavoro è stata avviata dopo l’approvazione dei progetti e il finanziamento dedicato. La durata stimata dei lavori non è ancora stata comunicata.
Possono partire i lavori di messa in sicurezza e consolidamento dell’abitato di contrada Ringa, nel territorio di San Pier Niceto, nel Messinese.La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e diretta da Sergio Tumminello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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