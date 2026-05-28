San Pier Niceto al via il consolidamento della contrada Ringa | lavori contro il rischio frane

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di consolidamento della contrada Ringa a San Pier Niceto, nel Messinese. L’intervento riguarda la messa in sicurezza dell’abitato contro il rischio di frane. Le operazioni prevedono il rafforzamento delle strutture e interventi di stabilizzazione del terreno. La fase di lavoro è stata avviata dopo l’approvazione dei progetti e il finanziamento dedicato. La durata stimata dei lavori non è ancora stata comunicata.