Frane in gara i lavori per la sicurezza di contrada Chiaromonte a San Salvatore di Fitalia
Sono stati avviati i lavori per mettere in sicurezza la contrada Chiaromonte a San Salvatore di Fitalia, a seguito di diverse frane che si sono verificate nella zona. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, coordinata dalla Regione Siciliana, ha autorizzato l’intervento e ha avviato le procedure per l’esecuzione dei lavori. Le operazioni sono state affidate a un'impresa specializzata e le attività sono iniziate di recente.
La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene a San Salvatore di Fitalia, per mettere in sicurezza località Chiaromonte. Gli Uffici diretti da Sergio Tumminello hanno pubblicato il bando di gara dell’importo.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Frane, in gara il consolidamento del centro abitato di contrada Ringa a San Pier NicetoÈ di 3,8 milioni di euro l'importo della gara per i lavori di messa in sicurezza del centro abitato di contrada Ringa a San Pier Niceto.
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