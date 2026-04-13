Frane in gara i lavori per la sicurezza di contrada Chiaromonte a San Salvatore di Fitalia

Sono stati avviati i lavori per mettere in sicurezza la contrada Chiaromonte a San Salvatore di Fitalia, a seguito di diverse frane che si sono verificate nella zona. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, coordinata dalla Regione Siciliana, ha autorizzato l’intervento e ha avviato le procedure per l’esecuzione dei lavori. Le operazioni sono state affidate a un'impresa specializzata e le attività sono iniziate di recente.