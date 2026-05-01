Marostica | al via i lavori per bloccare il rischio di nuove frane

A Marostica sono iniziati i lavori di consolidamento idraulico nella zona collinare per prevenire il rischio di nuove frane. Il sindaco ha dato il via alle operazioni che coinvolgono interventi di messa in sicurezza del terreno e sistemi di drenaggio. Le opere sono state pianificate per rafforzare le aree più esposte e ridurre i pericoli legati al dissesto. I lavori si svolgono nel rispetto delle procedure approvate dalle autorità competenti.

? Cosa sapere Il sindaco Mozzo avvia i lavori di consolidamento idraulico nella zona collinare di Marostica.. L'intervento mira a prevenire nuovi dissodamenti dopo le 75 frane registrate nel 2024.. A Marostica, il Sindaco Mozzo ha dato il via alle operazioni di consolidamento idraulico nella zona collinare per contrastare la fragilità del suolo che nel 2024 ha causato ben 75 frane. Il territorio marosticano affronta una sfida strutturale legata alla stabilità dei versanti. La vulnerabilità della fascia collinare, evidenziata dai dati dell’anno scorso quando si sono registrati 75 episodi di smottamento, ha spinto l’amministrazione comunale a intensificare i lavori di messa in sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marostica: al via i lavori per bloccare il rischio di nuove frane Notizie correlate Ciclone di San Valentino, scatta l'allerta meteo: le nuove piogge aumenteranno il rischio di franeSi annuncia un San Valentino all'insegna del maltempo, con la Protezione civile dell'Emilia Romagna che ha diramato un'allerta meteo gialla per... Leggi anche: Ventimiglia: 45.000 euro per bloccare frane e sversamenti a Mortola