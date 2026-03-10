A Colli del Tronto, nella frazione di San Giuseppe, sono stati avviati i lavori per la costruzione di una nuova chiesa, con l'obiettivo di riqualificare la piazza locale. Il cantiere è stato affidato alla ditta EdilMorgan, che ha già lavorato alla realizzazione del supermercato Conad nella zona artigianale. I lavori prenderanno il via a breve, segnando un intervento di rilievo nel quartiere.

Presto partiranno i lavori per la nuova chiesa della frazione di San Giuseppe a Colli del Tronto. A realizzare la struttura sarà la ditta EdilMorgan, già impegnata nella costruzione del nuovo supermercato Conad nella zona artigianale. Il progetto è stato presentato ufficialmente e i lavori sono stati affidati: l’avvio del cantiere è atteso a breve. La nuova chiesa rappresenterà un elemento centrale per la piazza della frazione, restituendo identità e un nuovo punto di riferimento alla comunità. Non solo un edificio religioso, ma anche un segno di continuità e di rinnovamento per un territorio che guarda al futuro. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luca Morganti: "I progetti sono stati presentati e pensiamo che a breve cominceranno i lavori per la nuova chiesa, che darà un carattere di modernità alla frazione di San Giuseppe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Giuseppe riqualifica la piazza. Pronto il cantiere della nuova chiesa

