Chiesa di San Francesco Entro l’anno al via il cantiere

Entro la fine dell’anno sarà avviato il cantiere per i lavori di restauro della chiesa di San Francesco. La notizia interessa molti cittadini di Carpi, specialmente perché arriva in prossimità dell’anniversario del terremoto che ha colpito la zona. La decisione di iniziare i lavori è stata comunicata ufficialmente, e si attende che le operazioni abbiano inizio nel prossimo futuro. La chiesa, che ha subito danni in passato, sarà sottoposta a interventi di recupero e consolidamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La notizia che tutti i carpigiani attendevano da molti anni e che giunge proprio a ridosso dell’anniversario del terremoto. Entro la fine dell’anno partiranno i lavori nella chiesa di San Francesco a Carpi, l’unica del centro storico cittadino ancora inagibile dal sisma del maggio 2012. Come fa sapere la Diocesi, "sono arrivate le autorizzazioni necessarie per dare corso alle procedure preliminari alla gara d’appalto. Inoltre, venerdì 6 giugno, intorno alle 18, è previsto in parrocchia un incontro di illustrazione dei lavori che saranno realizzati per la riparazione dei danni da sisma. Nella stessa occasione saranno presentate anche le opere di manutenzione straordinaria che riguarderanno i locali parrocchiali, sostenute da un contributo CEI 8xmille edilizia e da un’ulteriore donazione privata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiesa di San Francesco. Entro l’anno al via il cantiere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'Anno di San Francesco. Indulgenza Plenaria Sullo stesso argomento Villaricca, al via l’Anno Santo: la Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi diventa Meta-GiubilareIn un clima di profonda spiritualità, la cittadinanza si appresta a vivere un anno di grazia straordinario, con la parrocchia che diventerà meta di... Scuola Boat di Santa Barbara, il cantiere è finito: "Apertura entro l'anno"La lunga odissea decennale del cantiere della scuola Boat di Santa Barbara sta per terminare, si vede la luce in fondo al tunnel. SALÒ - Mercoledì 20 maggio 2026 alle 20.30 presso la Chiesa di San Bernardino si svolgerà la prima conferenza del ciclo Conversazioni francescane, intitolata Nel segno di Francesco. L’evento, organizzato dall’Ateneo locale in collaborazione con il Com x.com Chiesa di San Francesco. Entro l’anno al via il cantiereLa notizia che tutti i carpigiani attendevano da molti anni e che giunge proprio a ridosso dell’anniversario del ... ilrestodelcarlino.it Chiesa di San Francesco, l’avvio dei lavori è previsto entro gennaio 2027A quattordici anni dal sisma del maggio 2012, la Diocesi di Carpi prosegue il percorso di ricostruzione del patrimonio ecclesiastico danneggiato, con l’obiettivo di restituire progressivamente alle co ... temponews.it Posti underrated a Venezia dove vedere arte reddit