San Lorenzo Ostiense e Pigneto | ecco dove Roma Capitale potrebbe limitare gli affitti brevi

Roma potrebbe limitare gli affitti brevi in zone come San Lorenzo, Ostiense e Pigneto. Un professore della Sapienza, che ha partecipato alla stesura del regolamento di Firenze, ha spiegato che un modello simile potrebbe essere adottato anche nella Capitale, coinvolgendo il centro storico e altri quartieri. L’ipotesi prevede restrizioni sugli affitti temporanei per contenere il fenomeno nelle aree più frequentate. La proposta si basa su un approccio già sperimentato in altre città italiane.

Filippo Celata, professore della Sapienza che ha collaborato al regolamento di Firenze, spiega come lo stesso modello potrebbe essere applicato nella Capitale, partendo dal centro storico fino a San Lorenzo e Ostiense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Terrace Pantheon Relais | Rome, Italy | Hotel Review

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