Roma capitale del tennis | gli Internazionali fanno impennare gli affitti

Roma si anima con gli Internazionali di tennis, attirando appassionati e visitatori da diverse parti. Durante il torneo, molte zone della città registrano un aumento degli affitti temporanei e delle tariffe degli alloggi. La presenza di numerosi spettatori e partecipanti influenza anche il mercato immobiliare nel centro storico e nelle aree limitrofe. La manifestazione sportiva, oltre a portare entusiasmo, ha effetti concreti sulle attività commerciali e sugli affitti di breve durata.

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