Roma capitale del tennis | gli Internazionali fanno impennare gli affitti

Da 361magazine.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si anima con gli Internazionali di tennis, attirando appassionati e visitatori da diverse parti. Durante il torneo, molte zone della città registrano un aumento degli affitti temporanei e delle tariffe degli alloggi. La presenza di numerosi spettatori e partecipanti influenza anche il mercato immobiliare nel centro storico e nelle aree limitrofe. La manifestazione sportiva, oltre a portare entusiasmo, ha effetti concreti sulle attività commerciali e sugli affitti di breve durata.

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La passione per il tennis continua a trascinare Roma, che in questi giorni vive uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno. Gli Internazionali richiamano migliaia di appassionati, turisti e visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero, con effetti evidenti anche sul mercato immobiliare della Capitale. Durante la settimana centrale del torneo, infatti, i prezzi degli affitti brevi sono aumentati in media dell’82% rispetto a una normale settimana di giugno, con punte che arrivano fino a 2.500 euro per cinque notti. A fotografare il fenomeno è un’analisi del Centro Studi di Abitare Co., società specializzata nell’intermediazione...🔗 Leggi su 361magazine.com

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