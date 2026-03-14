Dopo un lungo lavoro di restauro, il complesso del Chiostro di San Domenico e dell’ex Chiesa della Carità è stato riaperto al pubblico con un taglio del nastro. Un intervento che ha comportato un investimento di oltre 2 milioni e 500 mila euro, rendendo nuovamente accessibili due edifici di grande rilievo nel centro storico. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

L’imponente operazione di recupero che ha interessato il complesso del Chiostro di San Domenico e dell’ex Chiesa della Carità, è uno degli investimenti più importanti per il centro storico, con un valore complessivo di 2 milioni 520 mila euro. Questo cantiere, aperto da un paio di anni, giunge ora a compimento e restituisce un gioiello architettonico alla comunità: mercoledì 18 marzo, alle ore 17, le porte del chiostro si riapriranno ufficialmente, segnando un momento di profonda riappropriazione identitaria per tutti i tifernati. Il progetto, coordinato dall’amministrazione comunale, (affidato al raggruppamento temporaneo d’imprese composto dalla ditta Cesa di Falcini Enzo Srl e da Estia Srl) aveva beneficiato di un massiccio finanziamento del Pnrr pari a 2 milioni 350 mila euro, integrato da un cofinanziamento comunale di 170 mila. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Chiesa della Carità e San Domenico. Taglio del nastro dopo il lungo restauro

Articoli correlati

Finito il restauro della cappella. Allo studio il taglio del nastroSi sono conclusi i lavori di restauro della cappella di San Clemente, uno dei luoghi di devozione più cari ai cerresi.

Taglio del nastro a Turrivalignani per il tratto della Ss5 Tiburtina riaperto al traffico dopo mesi di chiusuraNella mattinata del 21 gennaio, alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Umberto D’Annuntiis, del direttore...

Contenuti utili per approfondire Chiesa della Carità

Temi più discussi: Ex Chiesa della Carità e San Domenico. Taglio del nastro dopo il lungo restauro; Il Chiostro di San Domenico e l’ex Chiesa della Carità tornano ai tifernati; Incontro Volontari Caritas e Operatori delle Associazioni con il Vescovo; In Sala Maggiore, venerdì la presentazione del libro Amore senza confini, la Caritas negli scritti di Papa Francesco.

Carità, essenza della ChiesaTrasparenza nell'uso dei fondi, ruolo rafforzato dei vescovi nell'organizzare le attività caritative, nel stimolarle e garantirne efficacia e operatività, sono richiesti dal Motu proprio del Papa De ... avvenire.it

Bologna, finito il restauro riapre la chiesa di Santa Maria della Carità in via San FeliceUn «restauro durato due anni, che ha riportato a splendore la chiesa di Santa Maria della Carità nel cuore di via San Felice, dopo i danni provocati dal terremoto del 2012». Un lavoro lungo, nato «dal ... corrieredibologna.corriere.it

Vediamoci stasera Per ricordare la figura di un Testimone del nostro tempo che fece uscire la Chiesa dalle sagrestie per difendere la libertà e i diritti degli ultimi in nome della Carità Integrale - facebook.com facebook