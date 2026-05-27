Il 28 maggio 2026 a San Germano di Parigi si sono verificati due tentativi di omicidio ai danni di un individuo. L’uomo è sopravvissuto a un attacco con un’arma da fuoco e a un tentativo di avvelenamento. Nessuna persona è rimasta ferita o uccisa durante gli incidenti. Le autorità stanno indagando sugli episodi, che sono avvenuti nello stesso giorno. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e stabilire le motivazioni dietro i tentativi.

Festeggiato il 28 maggio, San Germano di Parigi, il Santo vescovo di Parigi sopravvisse miracolosamente all’aborto e al veleno, diventando un faro di carità e il fondatore dell’abbazia di Saint-Germain-des-Prés. Il celebre quartiere Saint-German-des-Prés a Parigi prende il nome da San Germano, monaco e poi abate benedettino che visse nell’abbazia onomima. Le maggiori informazioni sulla sua vita arrivano dal suo amico Fortunato di Poitiers, detto anche Venanzio Fortunato, che ne scrisse un’agiografia. Il Martirologio Romano lo ricorda come abate di San Sinforiano ad Autun e successivamente vescovo di Parigi. Sottolinea che “mantenne uno stile di vita monastico, dedicandosi a una fruttuosa opera di cura delle anime“. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 28 maggio 2026, San Germano di Parigi: scampa miracolosamente a due tentati omicidi

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Le Preghiere della Sera di oggi 28 Maggio 2026 - Memoria di San Germano da Parigi

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