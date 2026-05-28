Samurai Jay ha annunciato le prime date del suo tour autunnale, che si svolgeranno a Milano e Napoli. L’artista, noto per il brano “Ossessione”, si esibirà in due concerti, chiamati “Amatore In Concerto”. Le date sono previste per l’autunno e rappresentano le prime tappe del suo tour in questa stagione.

Samurai Jay, tra gli artisti più riconoscibili del momento che sta continuando a dominare le classifiche con il brano Ossessione, annuncia le date live di Amatore In Concerto, con tappa a Napoli e Milano. Samurai Jay ha recentemente pubblicato il nuovo album Amatore, un progetto che racconta la sua passione per la musica, la vita e l’amore attraverso un percorso emotivo fatto di esperienze personali e autenticità artistica. Dal disco è stato estratto anche il singolo Flamento Paranoia, attualmente in rotazione radiofonica. Dopo il successo ottenuto negli ultimi mesi, quest’estate l’artista è pronto a conquistare anche il palco del Red Valley Festival, dove si esibirà per la prima volta all’ Olbia Arena il 15 agosto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Samurai Jay annuncia le prime date live in autunno a Milano e Napoli

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Samurai Jay canta Ossessione - Domenica In Speciale Sanremo 2026

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