Stasera, su Canale 5, va in onda l’ultimo appuntamento di Battiti Live Spring, condotto da Michelle Hunziker e Alvin. La serata vedrà sul palco le esibizioni di Annalisa, Elettra Lamborghini e Samurai Jay. Lo show è arrivato alla conclusione della sua edizione primaverile, con un mix di musica dal vivo e performance di vari artisti. La trasmissione è stata trasmessa in prima serata, coinvolgendo un pubblico ampio e diversificato.

Marcello Sacchetta risponde a Peparini: “Coreografia copiata? Il riferimento che dice lui nemmeno me lo ricordo” Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT Michelle Hunziker e Alvin tornano questa sera, mercoledì 20 maggio, con l’ultimo appuntamento di Battiti Live Spring, in onda in prima serata su Canale 5. Dalla Piazza Trento e Trieste di Ferrara – che dalla prossima settimana ospiterà il Super Karaoke – saliranno sul palco: Battiti Live Spring al via su Canale 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Battiti Live Spring chiude con Annalisa, Elettra Lamborghini e Samurai Jay

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