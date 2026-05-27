Il Me Fashion Award 2026 si terrà prossimamente per celebrare l’eccellenza del Made in Italy. Tra le premiazioni, ci saranno riconoscimenti a figure storiche della moda e del giornalismo. Verrà inoltre ricordato Gianni Versace, con un omaggio dedicato agli anni Ottanta, periodo di inizio della sua carriera. La manifestazione si focalizza sulla promozione e il riconoscimento delle eccellenze italiane nel settore della moda.

In primo piano eccellenze del Made in Italy, icone storiche della moda, del giornalismo ed un omaggio a Gianni Versace negli anni 80 dalla nascita. C’è molta attesa al Palacultura di Messina, per la IV edizione del ME FASHION AWARD, il premio nazionale conferito ai big della moda italiana, talentuosi designer, personaggi dell’innovazione e della cultura della moda che si terrà giovedì 28 maggio alle ore 20,00 al Palacultura “Antonello”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Messina Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Confartigianato Imprese Messina e Sicindustria. L’organizzazione è curata da Patrizia Casale, owner di E-Motion, con il supporto dell’Amministrazione comunale e vanta anche il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Omaggio a Gianni Versace: il Me Fashion Award 2026 si prepara a celebrare l’eccellenza del Made In Italy

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