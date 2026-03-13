Le eccellenze del made in Italy | Ecco le dieci Imprese Vincenti

Eccellenze imprenditoriali in vetrina a Bologna, dove si è tenuto il quinto dei quindici incontri della nuova edizione di "Imprese Vincenti", il programma della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese. Dieci Pmi di Emilia-Romagna e Marche hanno testimoniato a un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero: per il comparto della meccanica l’emiliana Pulsar Industry di Spilamberto (Modena) e le romagnole Fida G. di San Giovanni in Marignano (Rimini) e F.lli Righini di Ravenna; per la moda la marchigiana Fessura Italia di Montegranaro (Fermo), per l’aerospazio la CGR di Parma, la Curti Costruzioni Meccaniche di Castel Bolognese (Ravenna) e la Dino Paoli di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

