Secondo un rapporto pubblicato recentemente, quasi un italiano su due non utilizza ancora l'intelligenza artificiale nelle proprie attività quotidiane. Nonostante l’AI sia ormai presente nel linguaggio comune, molte persone non ne fanno uso attivamente o non sono consapevoli delle sue applicazioni. Il trend evidenzia una diffusione ancora limitata di questa tecnologia tra la popolazione generale, anche se il suo impiego sta crescendo nel settore tecnologico e commerciale.

Milano, 28 mag. (Adnkronos) - L'intelligenza artificiale è ormai parte del nostro vocabolario quotidiano, ma non sempre pienamente riconosciuta nelle nostre abitudini. Secondo il nuovo Samsung Trend radar 2026, realizzato in collaborazione con Toluna, se da un lato l'Ai sia largamente conosciuta dagli italiani, dall'altro il suo utilizzo concreto nella vita di tutti i giorni resta ancora limitato. Il 58% degli italiani dichiara infatti di avere solo una conoscenza superficiale dell'intelligenza artificiale, mentre il 65% ammette di non riuscire a coglierne appieno la presenza nei dispositivi che utilizza quotidianamente. Allo stesso tempo,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Samsung,/ Trend radar 2026: "L'Ai è ovunque, ma quasi un italiano su 2 non la usa (ancora)"

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