Oggi su 'La Gazzetta dello Sport' viene riportato che il Milan e la Juventus sono vicine a qualificarsi per la prossima fase della Champions League. Nel testo, il giornalista Alessandro Vocalelli menziona anche voci di corridoio riguardanti possibili cambi di allenatore in entrambe le squadre. L'articolo analizza le recenti prestazioni delle due squadre e le indiscrezioni sul futuro tecnico, senza offrire giudizi o opinioni personali.

Per Vocalelli, la 33^ giornata di campionato ha dato "un'indicazione chiara sulla corsa Champions". "Non siamo ancora ai bilanci - ha scritto ancora sulla 'rosea' - ma lo scossone è stato forte e quelle che inseguono sono adesso molto più distanti". Domenica 26 aprile, alle ore 20:45, a 'San Siro' ci sarà la sfida tra Milan e Juventus: un match a cui le due squadre arrivano con un successo. E, soprattutto, nel caso del Milan di Massimiliano Allegri, con maggiore serenità. "Dopo aver incassato ben tre sconfitte nelle ultime quattro partite, la gara di Verona poteva rappresentare la classica trappola. I rossoneri, con qualche brivido, hanno invece conquistato un successo preziosissimo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vocalelli: “Milan e Juventus, Champions quasi sicura. Ma i ‘rumors’ su Allegri e Italiano …”

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