Finalmente l’acqua torna potabile quasi ovunque ma la comunicazione dell’emergenza è un corto circuito

Dopo cinque giorni di problemi, l’acqua è tornata potabile in quasi tutti i comuni coinvolti nelle province di Chieti, Pescara e Teramo. La comunicazione ufficiale è arrivata alla fine di un venerdì 17 che ha segnato un periodo difficile per migliaia di persone. Durante questo periodo, molte zone sono state colpite da interruzioni e restrizioni, e ancora si registrano difficoltà nel diffondere le informazioni in modo chiaro e tempestivo.