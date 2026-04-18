Finalmente l’acqua torna potabile quasi ovunque ma la comunicazione dell’emergenza è un corto circuito
Dopo cinque giorni di problemi, l’acqua è tornata potabile in quasi tutti i comuni coinvolti nelle province di Chieti, Pescara e Teramo. La comunicazione ufficiale è arrivata alla fine di un venerdì 17 che ha segnato un periodo difficile per migliaia di persone. Durante questo periodo, molte zone sono state colpite da interruzioni e restrizioni, e ancora si registrano difficoltà nel diffondere le informazioni in modo chiaro e tempestivo.
L’ufficialità è arrivata sul finire di un venerdì 17 che ha messo fine, almeno per la quasi totalità dei cittadini interessati, a cinque giorni indimenticabili per migliaia di cittadini di 19 comuni fra le province di Chieti, Pescara e Teramo.L’acqua è tornata potabile quasi ovunque, a Chieti.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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