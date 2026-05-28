Sampdoria al buio tra panchina e Ds ma c’è una certezza | le date del ritiro e un' amichevole

La Sampdoria non ha ancora ufficializzato l’allenatore né il futuro del direttore sportivo, mentre si avvicina il ritiro estivo. La società ha comunicato le date del ritiro e una partita amichevole, ma non ci sono ancora dettagli sulla guida tecnica o sulla strategia di mercato. La squadra resta senza una guida certa, mentre si avvicinano le prime fasi preparatorie. La situazione societaria resta caratterizzata da incertezze e mancanza di comunicazioni ufficiali.

Il mese di giugno è alle porte e la Sampdoria, per l'ennesimo anno alle prese con una riorganizzazione societaria all'insegna dell'incertezza, è ancora senza un allenatore, senza chiarezza sul futuro del ds Andrea Mancini e con un mercato alle porte che dovrebbe invece richiedere programmazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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