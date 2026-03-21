La Sampdoria sta affrontando un momento di incertezza sulla prossima guida tecnica, con Lombardo che rischia di essere sollevato dall'incarico e Diana che rimane in stand-by. La situazione in casa blucerchiata si fa sempre più tesa, mentre i dirigenti valutano le varie opzioni per la panchina. La decisione finale sembra ancora lontana.

Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori» Atalanta, subito l’arcobaleno dopo la tempesta Champions: una ‘prima volta’ per Palladino col Verona! Non era mai successo in questa stagione Lecce, infortunio Sottil: piove sul bagnato! Nuova visita specialistica dopo il persistere della lombosciatalgia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria al centro del rebus allenatore: Lombardo rischia, Diana in stand-by. Cosa sta succedendo nei ragionamenti in panchina del club blucerchiato

Articoli correlati

Leggi anche: Rinnovo Spalletti Juve: «dietro le quinte…». Idee chiare del club e dell’allenatore sul futuro, cosa sta succedendo in queste ore

Thiago Motta ritorna in panchina? Questo club è interessato al tecnico ex Juventus. Cosa sta succedendoSenesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei.

Tutti gli aggiornamenti su Sampdoria al centro del rebus...

Temi più discussi: Sampdoria-Venezia 0-0: Lombardo non vince ma convince; Sampdoria domani a Carrara: Soleri verso una maglia da titolare; Carrarese-Sampdoria 2-0: gli apuani battono ancora i blucerchiati e fanno un passo avanti per la salvezza; Sampdoria, la carta Soleri per dare coraggio nel fortino della Carrarese.

Carrarese-Sampdoria, ancora in gol Hasa! L'azzurro è al quinto centro stagionaleLuis Hasa si conferma protagonista nella vittoria della Carrarese contro la Sampdoria. Il talento di proprietà del Napoli ha messo a segno una delle reti del successo, contribuendo al ... tuttonapoli.net

Sampdoria, Lombardo già a rischio? Il match contro l’Avellino potrebbe già essere decisivo. Ecco qual è la situazione in casa blucerchiataSampdoria, Lombardo già a rischio? Il match contro l'Avellino potrebbe già essere decisivo. Ecco qual è la situazione in casa blucerchiata ... calcionews24.com

Così Davide Ballardini alla vigilia della sfida contro la Sampdoria in programma domani pomeriggio a Marassi facebook

Diego Maradona x Trevor Francis #sscnapoli #sampdoria #seriea x.com