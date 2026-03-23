Griezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli Mercato Juve, dalla Germania arrivano conferme! Rudiger obiettivo a parametro zero: le ultimissime Kessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà. Pastore si racconta: «Il calcio l’ho imparato tra fango e asfalto, ecco il problema del calcio italiano. Sul mio Palermo.» Napoli, ci risiamo! Conte si prende una pausa: non ci sarà alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno! Il motivo Infortunio Leao, niente Portogallo! La decisione della federazione che fa... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sampdoria, la vittoria con l’Avellino non ‘salva’ Lombardo: futuro della panchina in bilico! D’Angelo in pole per prendere il suo posto, ma non mancano le alternative

Articoli correlati

Leggi anche: Tudor pareggia contro il Liverpool e per ora salva la panchina. Le ultime novità sul suo futuro

Mercato Inter, ore calde per il futuro di Carboni: la Sampdoria in pole position, ma attenzione a…Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sampdoria la vittoria con l'Avellino...

Temi più discussi: Sampdoria, scatto salvezza: 2-1 all'Avellino, gol di Brunori e Palma; Sampdoria, vittoria del cuore: Brunori e Palma piegano l'Avellino, finisce 2-1; Sampdoria-Avellino 2-1, pagelle: super Palma, Pierini ci mette qualità; Primo Hurrà per Lombardo, Lupi di Ballardini domati.

Panchina Sampdoria, Il Secolo XIX: vertice dopo l’Avellino, Attilio Lombardo a rischio anche con la vittoria? Il puntoIl futuro di Attilio Lombardo sulla panchina della Sampdoria dipenderà dalla partita con l'Avellino: tutti gli scenari ... clubdoria46.it

Sampdoria, la reazione contro l’Avellino vale oro ma Marassi non perdona: contestazione dura e richiesta al clubSampdoria, vittoria e tensione a Marassi: successo sull’Avellino tra contestazione e segnali di vita. Presente Mancini, la richiesta dei tifosi. sport.virgilio.it

Sampdoria, cuore e qualità. La mano di Lombardo per piegare l’Avellino x.com

La Sampdoria batte l'Avellino e ottiene una vittoria preziosissima in chiave salvezza. Nella ripresa, dopo un rigore revocato dal VAR, la partita si sblocca al 72' con Brunori. I blucerchiati allungano con Palma su calcio d'angolo, mentre l'Avellino accorcia nel fin facebook