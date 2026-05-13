A Foggia l' esperienza immersiva con la Polizia Scientifica
A Foggia, è stata inaugurata un’installazione immersiva dedicata alla Polizia Scientifica, intitolata “Dentro la Scena del Crimine”. L’allestimento segue il successo ottenuto a Roma lo scorso aprile, durante le celebrazioni del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, e si trova ora nella città pugliese. L’esposizione permette ai visitatori di esplorare in modo interattivo le tecniche e gli strumenti utilizzati dagli investigatori durante le indagini.
Foggia. Dopo il grande successo registrato a Roma lo scorso aprile in Piazza del Popolo, in occasione delle celebrazioni del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, arriva a Foggia l’installazione immersiva “Dentro la Scena del Crimine. Esperienza immersiva con la Polizia.🔗 Leggi su Today.it
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