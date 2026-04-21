Esperienza immersiva tra reperti strici nel Grottone di Palazzo Jatta a Ruvo di Puglia

Nel Grottone di Palazzo Jatta a Ruvo di Puglia è stata allestita un'esposizione che combina elementi visivi e sonori, creando un percorso sensoriale tra reperti storici. L'installazione propone un viaggio attraverso suoni e luci, con l’obiettivo di coinvolgere i visitatori in un’esperienza immersiva che mette in risalto frammenti di memoria e rivelazioni visive. La mostra si sviluppa lungo tappe che invitano a scoprire il patrimonio archeologico in modo diretto e immediato.

Un viaggio simbolico e sensoriale attraverso tappe sonore e visive, in cui ogni suono è un frammento di memoria e ogni luce una rivelazione.Sarà il suggestivo Grottone di Palazzo Jatta a Ruvo di Puglia la destinazione finale de La fuga degli dèi, un’esperienza immersiva in programma venerdì 24.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Hairstylist in vetrina. Esperienza immersiva nel cuore di FirenzeDopo le tappe di Milano e Roma, Sebastian Professional prosegue il suo percorso insieme a Rinascente e approda a Firenze con un takeover esclusivo... Leggi anche: Giardino di Pasqua a Napoli: un’esperienza immersiva tra uova e natura.