Un bufalo chiamato Donald Trump è stato salvato e trasferito in uno zoo insieme a un custode. La decisione di rimuoverlo dalla sua precedente sistemazione è stata presa per interrompere una tradizione secolare. Il proprietario dell’animale è stato rimborsato per il trasferimento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tutela di quest’animale e sulla fine di pratiche storiche che lo coinvolgevano. La procedura è stata gestita da enti competenti per garantire la sicurezza dell’animale.

? Domande chiave Come ha fatto un bufalo a fermare una tradizione secolare?. Chi ha deciso di rimborsare il proprietario per salvare l'animale?. Perché il governo ha dovuto assegnare un custode personale al bufalo?. Quali conseguenze avrà questo caso sulle future celebrazioni religiose?.? In Breve Il governo rimborserà il proprietario per evitare il sacrificio durante l'Eid al-Adha.. L'animale sarà trasferito presso lo zoo nazionale di Dacca in regime di quarantena.. Un custode personale dedicato assicurerà il benessere del bufalo nello zoo di Dacca.. La mobilitazione online ha costretto il ministro degli Interni a intervenire sul caso.. Il governo del Bangladesh ha deciso di intervenire per salvare un bufalo albino soprannominato Donald Trump, evitando che l’animale venisse sacrificato durante le celebrazioni dell’Eid al-Adha. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvato il bufalo Donald Trump: al sicuro in uno zoo con custode

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