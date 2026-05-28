Donald Trump graziato il bufalo superstar non verrà ucciso

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bufalo albino in Bangladesh, considerato un sosia di Donald Trump, non sarà ucciso dopo che le autorità locali hanno concesso una grazia. La decisione è stata presa dopo che il bufalo è diventato virale sui social media, attirando l’attenzione per la somiglianza con l’ex presidente degli Stati Uniti. Nessuna informazione ufficiale indica eventuali azioni ulteriori o motivazioni legate alla protezione dell’animale.

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(Adnkronos) – Grazia per Donald Trump. O meglio, per il suo sosia bovino. Un bufalo albino in Bangladesh è diventato una star social per la sua (presunta) somiglianza con il presidente degli Stati Uniti. Merito, o colpa, di un fluente ciuffo biondo che ricorda la chioma del presidente americano. Il destino del bufalo sembrava segnato, con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Temi più discussi: Donald Trump graziato, il bufalo sosia del presidente non verrà ucciso; Graziato il bufalo albino che ricorda la chioma di Donald Trump, non sarà sacrificato; Donald Trump graziato, il bufalo superstar non verrà ucciso.

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