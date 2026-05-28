Donald Trump graziato il bufalo superstar non verrà ucciso
Un bufalo albino in Bangladesh, considerato un sosia di Donald Trump, non sarà ucciso dopo che le autorità locali hanno concesso una grazia. La decisione è stata presa dopo che il bufalo è diventato virale sui social media, attirando l’attenzione per la somiglianza con l’ex presidente degli Stati Uniti. Nessuna informazione ufficiale indica eventuali azioni ulteriori o motivazioni legate alla protezione dell’animale.
(Adnkronos) – Grazia per Donald Trump. O meglio, per il suo sosia bovino. Un bufalo albino in Bangladesh è diventato una star social per la sua (presunta) somiglianza con il presidente degli Stati Uniti. Merito, o colpa, di un fluente ciuffo biondo che ricorda la chioma del presidente americano. Il destino del bufalo sembrava segnato, con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Temi più discussi: Donald Trump graziato, il bufalo sosia del presidente non verrà ucciso; Graziato il bufalo albino che ricorda la chioma di Donald Trump, non sarà sacrificato; Donald Trump graziato, il bufalo superstar non verrà ucciso.
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