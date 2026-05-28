Donald Trump graziato il bufalo superstar non verrà ucciso

Notizia in breve

Un bufalo albino in Bangladesh, considerato un sosia di Donald Trump, non sarà ucciso dopo che le autorità locali hanno concesso una grazia. La decisione è stata presa dopo che il bufalo è diventato virale sui social media, attirando l’attenzione per la somiglianza con l’ex presidente degli Stati Uniti. Nessuna informazione ufficiale indica eventuali azioni ulteriori o motivazioni legate alla protezione dell’animale.