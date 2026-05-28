Donald Trump è stato salvato dal macello | ora avrà anche un custode personale

Tutti in queste ultime settimane hanno amato “ Donald Trump ”, il bufalo albino del Bangladesh diventato famoso sui social per via del suo ciuffo biondo, che ricorda il presidente degli Stati Uniti d’America. Trump doveva esser sacrificato dal suo padrone per la festa islamica Eid al-Adha ma in rete i suoi followers si sono opposti tanto che l’animale non è stato sacrificato. Anzi, ha proprio cambiato vita. Sulla vicenda sembra sia intervenuto il ministro degli Interni. Rimborso all’acquirente. Trasferimento immediato allo zoo nazionale di Dacca. Scorta, quarantena, e perfino custode personale. ?çi?leri Bakanl??? yetkilisi, Banglade?'te nadir bulunan bir albino bufalo – kendine özgü sar? tufalosu nedeniyle 'Donald Trump' lakapl?- son dakika hükümet müdahalesi sonras?nda Kurban Bayram?'ndan kurtar?ld???n? söyledi. 🔗 Leggi su Open.online

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Rare albino buffalo nicknamed Donald Trump spared from slaughter after viral videos

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