Salvati sulla Pania Intervento non facile il Sast si raccomanda
Due escursionisti sono stati soccorsi nella zona della Pania di Corfino dopo aver perso l’orientamento. L’intervento della stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscana, avvenuto martedì pomeriggio, è stato indicato come non particolarmente complesso ma comunque rischioso. Il Soccorso Alpino ha assistito i due escursionisti e li ha portati in salvo. L’intervento si è svolto in un’area ricca di insidie, rendendo necessario l’intervento di tecnici specializzati.
Un intervento della stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscana non particolarmente complesso, anche se comunque ricco di insidie, quello di martedì pomeriggio nella zona della Pania di Corfino, attivato per due escursionisti in difficoltà dopo aver perso l’orientamento. Siamo nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano nel comune di Villa Collemandina, nelle vicinanze del Rifugio Alpino Isera dell’Orecchiella, quando intorno alle 18 è scattato l’allarme per due persone disperse, originarie di Barga. Dopo diversi tentativi di contatto telefonico andati a vuoto, uno dei due dispersi ha risposto comunicando di essere arrivato al Rifugio "Isera", al di sotto della Pania di Corfino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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