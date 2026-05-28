salvati sulla pania intervento non facile il sast si raccomanda

Notizia in breve

Due escursionisti sono stati soccorsi nella zona della Pania di Corfino dopo aver perso l’orientamento. L’intervento della stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscana, avvenuto martedì pomeriggio, è stato indicato come non particolarmente complesso ma comunque rischioso. Il Soccorso Alpino ha assistito i due escursionisti e li ha portati in salvo. L’intervento si è svolto in un’area ricca di insidie, rendendo necessario l’intervento di tecnici specializzati.