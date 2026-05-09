Apuane | escursionista precipita e muore sulla Pania davanti al compagno

Oggi pomeriggio nelle Alpi Apuane si è verificato un incidente mortale. Una donna di circa 45 anni è caduta durante un'escursione sulla Pania mentre era accompagnata da un compagno. I soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di rianimarla, ma non sono riusciti a salvarla. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

FABBRICHE DI VERGEMOLI (LUCCA) – Incidente mortale sulle Alpi Apuane oggi pomeriggio, 9 maggio 2026. Una donna di circa 45 anni ha perso la vita dopo essere sul monte Pania, in zona Pania Secca, sul sentiero Cai numero 124 nel comune di Fabbriche di Vergemoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari, l’elisoccorso Pegaso e una squadra del soccorso alpino insieme ai carabinieri. La donna è precipitata per circa 300 metri e per lei non c’è stato nulla da fare. A lanciare l’allarme il compagno di escursione, rimasto illeso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Apuane: escursionista precipita e muore sulla Pania davanti al compagno ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cade dal sentiero di montagna, escursionista muore davanti al compagno che era con leiFabbriche di Vergemoli (Lucca), 9 maggio 2026 – Tragedia in montagna nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 maggio. Escursionista scivola sul ghiaccio, precipita e muore a 65 anni davanti all'amicoFRISANCO (PORDENONE) - Un escursionista di 65 anni è morto in un incidente avvenuto questa mattina, giovedì 19 marzo, alle 12. Contenuti utili per approfondire Cade dal sentiero di montagna, escursionista muore davanti al compagno che era con leiL’allarme è stato lanciato dalla persona che si trovava insieme a lei. E’ accaduto sul sentiero Cai numero 124, in zona Pania Secca, sulle Apuane ... lanazione.it Escursionista si perde e precipita in un fosso a Zompo Lo Schioppo: salvato dal soccorso alpinoMorino. Il soccorso alpino e speleologico è intervenuto nella giornata di ieri a Morino dove una persona smarrendo il sentiero ... marsicalive.it