Salvataggio pulizia e bagni sulle spiagge comunali cittadine | Bari pronta per l' estate

Da domani, 29 maggio, i bagnini torneranno a operare sul lungomare di San Girolamo, dopo l’attivazione del servizio di salvataggio in mare sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, iniziato il 15 maggio. Le operazioni di pulizia e i servizi igienici sulle spiagge comunali sono stati programmati per la stagione estiva. La gestione delle aree balneari prevede il monitoraggio delle condizioni di sicurezza e la presenza di personale dedicato.

Dopo l'attivazione, dallo scorso 15 maggio, del servizio di salvataggio in mare sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, i bagnini saranno attivi da domani, 29 maggio, sul lungomare di San Girolamo. Si tratta di un servizio finanziato con appalto biennale e curato dal Settore Protezione civile e. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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