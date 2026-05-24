Estate anticipata primo sole e bagni | spiagge piene a Tarquinia e Montalto di Castro

Da viterbotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana di fine maggio, le spiagge di Tarquinia e Montalto di Castro si sono riempite di bagnanti, con il primo sole e temperature vicine ai 30 gradi. Il mare si è mostrato calmo e invitante, attirando molte persone che hanno approfittato di questa giornata calda. Le spiagge sono state prese d’assalto, come se fosse già metà estate.

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Sole pieno, temperature che hanno sfiorato i 30 gradi e mare calmo. Il penultimo fine settimana di maggio ha regalato alla Tuscia un assaggio d'estate, e il litorale viterbese ha risposto come fosse già giugno inoltrato.Spiagge prese d'assaltoLe spiagge di Tarquinia e Montalto di Castro sono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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