Controllo sulle spiagge libere aumentano le torrette di salvataggio comunali

Per la prossima stagione balneare, il Comune di Gallipoli ha annunciato l’installazione di ulteriori torrette di salvataggio sulle spiagge libere. Sono previste iniziative per facilitare l’accesso alle aree marine alle persone con disabilità, oltre a potenziare i servizi di controllo e salvataggio già in corso. Queste misure fanno parte di un piano comunale volto a garantire maggiore sicurezza e inclusione sulle spiagge pubbliche.

GALLIPOLI – Anche per la nuova stagione balneare il Comune di Gallipoli predisporrà alcune iniziative destinate a migliorare l’accesso alle sue spiagge per le persone con disabilità e implementato anche i servizi di controllo e salvataggio sulle spiagge libere come disposto anche dalla relativa.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Spiagge libere, dalla Regione 800 mila euro ai Comuni per vigilanza e salvataggioPrevisto un contributo fino al 50% delle spese per il servizio stagionale con bagnini e attrezzature di sicurezza. Vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere, 800 mila euro ai Comuni sicilianiLa Regione finanzia fino al 50% delle spese per bagnini e attrezzature di sicurezza. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un grido da Levante. Spiagge libere piene: Ma senza controllo e neppure i servizi; Ordinanza stagione balneare 2026 a Fiumicino: le regole su sicurezza, divieti e novità per stabilimenti e spiagge libere; Concessioni a Marinella: gara per tre spiagge libere attrezzate; Fumo sulle spiagge di Roma: divieto entro 5 metri dalla battigia e aree dedicate dal 2026. Controllo sulle spiagge libere, aumentano le torrette di salvataggio comunaliNuove attrezzature e servizi per garantire la sicurezza e l’accessibilità lungo il litorale gallipolino. Quest’anno saranno 54 le postazioni di controllo con gli assistenti bagnanti tra comunali e pri ... lecceprima.it Un grido da Levante. Spiagge libere piene: Ma senza controllo e neppure i serviziCosì l’associazione della Darsena lancia un appello alle istituzioni Si apra un tavolo di confronto per salvaguardare un bene comune. msn.com Dall'11 al 14 maggio visite dermatologiche gratuite per il controllo dei nei: l'iniziativa, con Intergruppo Melanoma Italiano, ha già fatto tappa a Livorno - facebook.com facebook Donald Trump: "Con l'Iran tutto sotto controllo, faranno l'accordo in un modo o nell'altro" x.com