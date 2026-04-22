Padova la migliore università d' Italia per la qualità della ricerca

L’università di Padova si posiziona al primo posto in Italia nella classifica Anvur 2020-2024, che valuta la qualità della ricerca nel sistema universitario. La classifica è stata pubblicata dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, che analizza i risultati delle istituzioni accademiche nel nostro paese. La posizione della sede universitaria di Padova conferma il suo ruolo di punto di riferimento nel settore accademico nazionale.

L'università di Padova risulta prima in Italia nella classifica Anvur 2020-2024. Si tratta di una ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. La classifica analizza oltre 199mila pubblicazioni e il lavoro di più di 75mila ricercatrici e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Classifica Anvur delle università italiane, i migliori atenei statali nel 2026

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