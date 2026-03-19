Alzheimer un tampone nasale rivela la malattia prima dei sintomi
Un nuovo metodo di diagnosi dell'Alzheimer utilizza un tampone nasale rapido eseguito in ambulatorio. Questo test è in grado di individuare i primi cambiamenti biologici legati alla malattia prima che compaiano i sintomi cognitivi o di memoria. La procedura permette di ottenere risultati in tempi rapidi e senza bisogno di esami invasivi.
(Adnkronos) – Scoprire l'Alzheimer con un tampone. Un test nasale rapido, eseguito in ambulatorio, può individuare i primi cambiamenti biologici legati all'Alzheimer anche prima che si manifestino i problemi cognitivi e di memoria associati alla patologia. Lo suggerisce uno studio Usa pubblicato su 'Nature Communications' da scienziati Duke Health, che hanno utilizzato "un tampone delicato,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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