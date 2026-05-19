Il dramma di Modena ci riporta al tema dell’impoverimento dei servizi di salute mentale territoriali
A Modena, si è tornati a parlare della crisi dei servizi di salute mentale nelle aree locali. La situazione ha portato a riflettere sulla riduzione delle risorse e sulla difficoltà di garantire assistenza adeguata alle persone che ne hanno bisogno. La vicenda ha suscitato attenzione tra operatori e cittadini, evidenziando come la carenza di strutture e personale incida sulla gestione dei pazienti. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e delle implicazioni per il sistema sanitario locale.
Arezzo, 19 maggio 2026 – «Il dramma di Mode na ci riporta al tema dell’impoverimento dei servizi di salute mentale territoriali». La nota e l’intervento del Centro Franco Basaglia di Arezzo. «Un servizio sufficientemente dotato di personale può e deve partecipare alla vita delle comunità. Questo implica, tra l’altro, anche di venire a sapere se qualcuno sta soffrendo e quindi di poter organizzare un intervento. Invece i servizi impoveriti non possono più “stare in mezzo alla gente”. Ormai quei pochi operatori della salute mentale sono rinserrati dentro i loro reparti ospedalieri, diventando difficilmente raggiungibili da chi possa chiedere aiuto o segnalare la sofferenza di un parente, un amico, un conoscente, un vicino di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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