Sanità FdI Sannio incontra la direzione ASL | focus su servizi territoriali e prevenzione

Ieri, presso la sede della Direzione generale della ASL di Benevento, si è tenuto un incontro tra una delegazione di Fratelli d’Italia e il Direttore generale dell’azienda sanitaria. Al centro della discussione ci sono stati i servizi territoriali e le attività di prevenzione, con l’obiettivo di approfondire le questioni legate all’organizzazione e alla gestione delle strutture sanitarie locali.

"Si è svolto nella giornata di ieri, presso la sede della Direzione generale della ASL di Benevento, un incontro tra una delegazione di Fratelli d'Italia e il Direttore generale dell'azienda sanitaria sannita, dott.ssa Tiziana Spinosa. Alla riunione hanno partecipato il senatore Domenico Matera, il responsabile provinciale Sanità di Fratelli d'Italia Sannio Sergio Ferrara e il consigliere comunale di San Giorgio del Sannio Maurizio Bocchino" È quanto diffuso in una nota stampa dal Coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Sannio. "Nel corso dell'incontro – prosegue la nota – è stato fatto il punto sul rafforzamento dell'assistenza...