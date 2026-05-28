Una tappa romana del tour “Dalla parte di noi donne” di Alfasigma ha offerto prevenzione ginecologica gratuita e incontri informativi. Durante l’evento, le donne hanno potuto effettuare controlli e ricevere consulenze mediche senza costi. La manifestazione si è svolta in un luogo pubblico, con professionisti sanitari presenti per supportare le visite e rispondere alle domande.

Cosa: Tappa romana del tour Dalla parte di noi donne, un’iniziativa itinerante dedicata alla prevenzione ginecologica gratuita e alla sensibilizzazione medica.. Dove e Quando: Roma, presso Viale America (zona EUR Palasport). Le giornate di screening si terranno venerdì 29 maggio (dalle 13:00 alle 19:00) e sabato 30 maggio 2026 (dalle 10:00 alle 16:00).. Perché: Per abbattere le barriere culturali, logistiche ed economiche che spesso ritardano le diagnosi, offrendo alle cittadine un accesso diretto e facilitato a consulti specialistici in un ambiente accogliente.. La tutela del benessere femminile e la promozione di una cultura medica consapevole rappresentano sfide cruciali per la società contemporanea. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Salute Femminile: Il Tour di Alfasigma a Roma

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