Gianluca Grignani annulla il tour | problemi di salute fermano i concerti

Gianluca Grignani ha deciso di cancellare il tour “Verde smeraldo – Residui di Rock’n’Roll” a causa di problemi di salute. Gli spettacoli previsti nelle città di Milano, Roma e Castelraimondo sono stati annullati. I biglietti rimarranno in vendita fino al 27 aprile, e chi li ha acquistati può richiedere il rimborso entro questa data.

Gianluca Grignani annulla il tour “Verde smeraldo – Residui di Rock’n’Roll” per problemi di salute. Stop ai concerti di Milano, Roma e Castelraimondo: rimborsi aperti fino al 27 aprile. Aveva quasi il tutto esaurito. I biglietti andavano a ruba, i fan erano pronti. E poi, all’improvviso, tutto si ferma. Gianluca Grignani annuncia l’annullamento del suo tour per problemi di salute, spezzando le aspettative di migliaia di persone che lo aspettavano finalmente dal vivo dopo il ritorno a Sanremo. Il tour annullato: le date coinvolte. Il tour “Verde smeraldo – Residui di Rock’n’Roll” avrebbe dovuto segnare il grande ritorno live di Grignani con tre appuntamenti imperdibili: 23 maggio – Lanciano Forum, Castelraimondo (Macerata) — data zero. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Gianluca Grignani annulla il tour: problemi di salute fermano i concerti Articoli correlati Leggi anche: Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute: “Dopo Sanremo avevo più voglia di tornare live” Gianluca Grignani annulla i concerti: cosa è successoDopo lunghi anni lontano dal palco, Gianluca Grignani era pronto a riprendersi la scena. Sanremo 2026 - Luchè e Gianluca Grignani cantano Falco a metà Tutto quello che riguarda Gianluca Grignani Temi più discussi: Blanco in duetto con Grignani: Una leggenda per me; Mà è nuovo album di Blanco, svelata la tracklist; Blanco featuring Elisa: il nuovo singolo Ricordi esce il 27 marzo, le date del tour e il duetto con Gianluca Grignani. Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute: Dopo Sanremo avevo più voglia di tornare liveGianluca Grignani cancella il tour a causa di problemi di salute. Annullati tre concerti compresi Roma e Milano, ma sono previsti rimborsi tramite canali ufficiali. 0€ per 14 giorni: prova gratis l'ab ... fanpage.it Gianluca Grignani annulla i concerti: cosa è successoIl cantautore Gianluca Grignani annuncia di essere stato costretto ad annullare i prossimi concerti per problemi di salute, su cui mantiene il riserbo ... dilei.it Gianluca Grignani annulla il tour per problemi di salute - facebook.com facebook