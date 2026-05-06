“Solo il 50 per cento delle donne si prende cura di sé e fa nell’anno almeno una visita ginecologica: questo progetto vuole tornare a mettere la prevenzione al centro, perché è un atto di libertà”. Ad affermarlo è Maria Giulia Ricci, brand manager CHC di Alfasigma, a margine della conferenza stampa di presentazione del tour “Dalla parte di noi donne”, tenutasi oggi a Milano. Il progetto, al suo terzo anno di attività, conta dieci tappe con un camper medico itinerante da nord a sud della penisola, tra grandi centri e città solitamente escluse dai circuiti della prevenzione. Brand ambassador dell’iniziativa è Daniela Collu, conduttrice radiofonica e televisiva.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute, al via 'Dalla parte delle donne': il tour itinerante per la prevenzione ginecologica femminile

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